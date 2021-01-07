بدء تلقى طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بالمحافظات

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات، لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح والتى تنطلق في 5 محافظات هى "بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان"، حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل.وقالت عبد الدايم، في بيان، إن ورشة "ابدأ حلمك" تعد أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، مضيفة أنها تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف اأاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع إلى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التى تم تنفيذها فى محافظات أسيوط، الفيوم، والشرقية شهدت إقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا.يشار إلى أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" تقام عقب انتهاء فترة التقديم، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديده في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، كما يتم الإعلان عن بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.