«نظافة القاهرة» تناقش التحول الرقمي بجميع أفرعها

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، والمهندسة أماني أحمد مصطفى، مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمي، ومهندسوا الصيانة أحمد علي وهشام محمد رزق، مع المهندس أحمد جمال الديب، مدير قطاع الأعمال والقطاع الحكومي بشركة هاني ويل العالمية، لاستعراض مشروع التحول الرقمي الجاري تنفيذه على مستوى الهيئة والأفرع والجراجات، والذي يعد نقلة نوعية تواكب بها الهيئة سياسة الدولة للتحول الرقمي في كافة المؤسسات الحكومية.جاء الاجتماع تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لهيئة نظافة القاهرة بالتحول الرقمي ومناقشته واتخاذ كافة الإجرءات الخاصة بذلك، ضمن استعداد أجهزة الدولة المصرية للتحول الرقمي بمختلف مؤسساتها، حسب الخطة الموضوعة لعام 2021، لمواكبة العصر.