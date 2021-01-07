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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قطر تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 01:58 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 141 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و69 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 145271 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10822 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1272766 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2712 حالة.

وحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 245 حالة حتى الآن، فيما سجلت 132 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 142314 حالة.

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