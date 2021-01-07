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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد تعيينه في مجلس النواب.. أبرز المعلومات عن الدكتور فخري الفقي

الخميس 07/يناير/2021 - 01:56 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
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يعد الدكتور فخري الفقي، أحد أبرز الأسماء المعينة في مجلس النواب، ضمن القائمة التي أختارها الرئيس السيسي.

ويستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن الدكتور فخري الفقي في السطور التالية:

- يمتلك الدكتور فخري الدين علي الفقي، خبرة دولية طويلة تناهز الـ 35 عامًا في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر، والدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.
- تولى الدكتور فخري الفقي، العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
- عمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية، وكذلك اللجان الاقتصادية للمجالس التشريعية والمجالس القومية والمراكز البحثية المتخصصة في مصر.
- لدى الدكتور فخري الفقي، العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية.
- كما أنه عضو في العديد من الجمعيات الاقتصادية العلمية بالولايات الأمريكية المتحدة والنمسا ومصر.
- لديه دراية واسعة بأساليب وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، وأيضًا تصميم المنظومات التمويلية المتعلقة بالتمويل العقاري، والتوريق والتأجير التمويلي، وإدارة صناديق الاستثمار، والمحافظ المالية، وعمليات التقييم المالي في إطار عمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة عمليات الاكتتاب والترويج للأوراق المالية.
- حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.
- حصل على ماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

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