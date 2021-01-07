ضمن التأهيل.. تشغيل 39 بئرًا ارتوازيًا بنهايات ترع أسوان

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، استكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، كما تفقد وفد من الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها، وكذلك أعمال إنشاء وتجهيز وتشغيل 39 بئرا ارتوازيا بنهايات الترع بنطاق المشروع، بهدف توفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية وعدم إهدارها.وأكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.