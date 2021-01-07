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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

الخميس 07/يناير/2021 - 02:17 م
قصر ثقافة تحيا مصر
قصر ثقافة تحيا مصر
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات.

حيث عُقدت محاضرة بعنوان "لا للفساد" حاضرها الشيخ محمد صالح من وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن النزاهة والشفافية ودورها فى مواجهة الفساد، فالنزاهة هى الأمانة وقد أوصى بها الإسلام فى القرآن الكريم والسنة النبوية، كذلك الشفافية هي الوضوح، فالمسلم يجب أن يكون واضحًا حتى لا يخدع أحدًا من الناس ويكون طاهر القلب، بجانب ورشة تذوق موسيقى وتنمية مهارات الغناء، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بالمكتبة العامة، وذلك وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.

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