فرج عامر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد ويطالب بالالتزام بإجراءات كورونا

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخالص التهاني للبابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط المصريين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يديم عليهم سائر الأعياد بكل الفرحة والسعادة.وأشار عامر، خلال البيان الصادر له، إلى أن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وطالب كافة المواطنين والاخوة الاقباط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا القاتل، أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ لتجنب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.