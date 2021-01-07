برلمانية: حزمة قرارات السيسي الأخيرة تخفف الأعباء عن كاهل المواطن

قالت النائبة سلوى أبوالوفا، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى تخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنون، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتوسع في المشروعات التي من شأنها تعمل على تنمية المواطن والأسر المصرية.وأضافت أبوالوفا، أن السيسي أصدر حزمة قرارات خلال الأيام الماضية، تخفّ الأعباء من على كاهل المصريين، مُشيدة بحرصه على توجيه الحكومة بسرعة تنفيذها، ومنها توسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن.وتابعت عضو مجلس النواب، أن من أهم هذه القرارات أيضا، إنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، لتوفير السكن اللائق للمواطنين.وثمنت النائبة على قرار السيسي بتطوير واستحداث آليات العمل بالمزارع السمكية، لزيادة الانتاج وتحقيق عائد مميز، لتحقيق الأمن الغذائي.وأشادت النائبة، بجهود الدولة في تطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.