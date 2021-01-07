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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: استيراد 32 مليون طن ذرة وقمح وفول خلال عام

الخميس 07/يناير/2021 - 01:49 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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أكد تقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي بوزارة الزاعة عن أهم الواردات الزراعية التى تم فحصها من الحجر الزراعى خلال الفترة من 1 1 2020 حتى 31 12 2020، موضحا أنه تم فحص 13 مليونا و19 ألف طن قمح و10 ملايين و74 ألف طن ذرة صفراء، و4 ملايين و683 ألف طن فول صويا، و86 ألفا و97 طن قطن، ليصل إجمالي واردات مصر من الثمح والذرة الصفراء وفول الصويا والقطن 32 مليون و973 ألف طن.

ووفقا للتقرير، تتركز حاليا جهود الحجر الزراعى المصري فى الرقابة على الحاصلات الزراعية الصادرات من خلال اعتماد المحطات ومراكز التعبئة ووحدات المعالجة طبقا للقرار الوزارى رقم 562 لسنة 2019 والقرارات الوزارية المشتركة.

وقال التقرير، إنه قد بلغ عدد المحطات ومراكز التعبئة التي يشرف عليها الحجر الزراعي المصري للتصدير إلى الخارج 1217 محطة ومركز تعبئة منها 767 محطة تضم 115 محطة للموالح و198 للبطاطس و136 محطة للعنب و100 محطة للرمان و79 محطة للمانجو، بالإضافة إلى 450 مركز للتعبئة موزعة بين محاصيل الفراولة والرمان والجوفة والفلفل والبصل والمانجو والثوم.

وأوضح التقرير أنه يتم اعتماد المزارع طبقا للقرار الوزارى رقم 670 لسنة 2017 بشأن تنظيم الصادرات الزراعية للخارج والعمل بالمنظومة المشتركة للأصناف التالية (العنب، الرمان، الفراولة، الفلفل، والجوافة)، كما يتم اعتماد وتكويد مزارع الموالح وذلك لتصدير الموالح إلى دول الاتحاد الأوروبى ودول أستراليا والصين واليابان.

وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الادارة المركزية للحجر الزراعى وشركة محاصيل مصر لرفع إحداثيات كافة المزارع التصديرية وذلك لتيسير عملية تكويد المزارع باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS).

وأعلن الحجر الزراعي في تقرير رسمي عن نشاطه خلال عام 2020 أن عدد المزارع المعتمدة التى قام بالإشراف عليها خلال الفترة من 112020 حتى 31122020 بلغ 1887 مزرعة منها 561 مزرعة للرمان و340 مزرعة فراولة و470 مزرعة عنب و27 مزرعة جوافة و37 مزرعة فلفل و395 مزرعة موالح و57 مزرعة مانجو، موضحا أنه يتم تشكيل لجان الفحص بمجرد تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بطلب للحجر الزراعى حتى لا يكون هناك أى تعطيل لعمليات التصدير أو الاستيراد الخاصة بالشحنات.

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