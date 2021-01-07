إصابة أم ورضيعها في حريق شقة بالشروق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الشروق بالقاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية والتهمها بالكامل.وأسفر الحريق عن إصابة سيدة ورضيعها بحروق بالغة وتم نقلهم للمستشفى.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالشروق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.