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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغريم 30 امواطن لعدم ارتداء الكمامات فى بني سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 01:39 م
مخالفة لعدم ارتداء
مخالفة لعدم ارتداء الكمامات
بنى سويف - محمد حفيظ
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كثفت الوحدة المحلية لمدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الخميس، برئاسة المهندس محمود سعد شاهين، جهود تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، برش وتعقيم مبنى الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي وعدد من الشوارع وبعض المصالح الحكومية بمواد مطهرة وكلور.

وأيضا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا وارتداء الكمامات الواقية داخل أماكن التجمعات، حفاظا على الصحة العامة وكذلك مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الواقية وتم تحصيل الغرامة الفورية تطبيقا للقانون، كما تمكنت الحملة من ضبط 45 شيشة بعدة مقاهي وتم التحفظ عليها بمخازن الوحدة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالمرور على الوحدة الصحية بعزبة الفنت، تلاحظ غياب 3 أطباء و6 من العاملين بالوحدة الصحية وتم اتخاذ القانونية اللازمة ضدهم وإحالتهم للتحقيق.


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