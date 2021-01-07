تزيين محيط استاد القاهرة استعداد لكأس العالم لكرة اليد

استعدت محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية وحي غرب مدينة نصر، لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، والمقرر انطلقاها 13 يناير الجاري.وقامت الأجهزه التنفيذية بحي غرب مدينة نصر، من إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وإدارة الحدائق وهيئة النظافة والمجتمع المدني، بأعمال تجميل وتزيين محيط استاد القاهرة، استعدادا لبطولة العالم لكأس لكرة اليد، مع المرور على المسطحات الخضراء بجوار الصالة المغطاة، مع زراعة نخيل وزهور بمنطقة بحري الاستاد.وجائت الأعمال تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحي غرب مدينة نصر برفع درجة الاستعداد لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد، بالمرور على محيط استاد القاهرة وتزينه بالاشجار التجميلية ورفع كفاءة الأرصفة حسب الخطة الموضوعة لاستقبال البطولة.