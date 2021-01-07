حقيقة تعرض فتاة في القاهرة للتحرش على يد سائق وزميله

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة في واقعة المنشور المتداول للتحرش بفتاة بالبساتين، أن الواقعة تعود لشهرين.وأضافت التحريات أن الفتاة قامت بتحرير محضر وألقى القبض على المتهمين حينها وتم إخلاء سبيلهم للتصالح.كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورًا لإحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن مشاركة تضمنت تعرض صديقتها لواقعة تعدى بالضرب وتحرش من شخصين "قائد سيارة وآخر" بالقاهرة.بالفحص تبين أن الواقعة تعود لشهر نوفمبر الماضى، وتبين قيام شخصين يستقلان سيارة بالتحرش بإحدى الفتيات والتعدى عليها بالضرب أثناء سيرها بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، إلا أن أسرة الفتاة المعتدى عليها تنازلوا عن المحضر خشية التشهير بها والإضرار بسمعتهم، كما حذفت صاحبة الحساب المشار إليه "البوست" الذي كتبته.