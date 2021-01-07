مؤسسة «حياة كريمة» تهنئ المصريين بعيد الميلاد

تقدمت مؤسسة "حیاة كریمة" للشعب المصري والإخوة الأقباط بخالص التھنئة بمناسبة احتفالات عید المیلاد المجید.وأكدت المؤسسة في بيانها، أن الشعب المصري دائما ما یضرب المُثل العظیمة في الوحدة الوطنیة والتلاحم دون النظر إلى دین أو عرق أو لون، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها.