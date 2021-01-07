وزير بريطاني: وحدة الخليج ركیزة أساسیة في استراتیجیة المملكة التحدة

ثمن وزیر الدولة البریطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفریقیا جیمس كلیفرلي، الجھد الكبیر الذي قامت به دولة الكویت في إنھاء الخلاف الخلیجي وإعادة العلاقات بین الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لسابق عھدھا.وقال كلیفرلي، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أظھر - منذ تولیه الحكم - إصرارًا كبیرًا على مواصلة ما بدأه الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مساع لرأب الصدع بین الأشقاء.وأضاف أن مساعي الكویت بقیادة الأمیر نواف الأحمد، أتت ثمارھا وأعادت الوحدة واللحمة والتفاھم بین أعضاء المنظومة الخلیجیة، مشيدًا بالعمل الجاد والجھد الكبیر الذي قام به الأمیر الراحل، الذي كان له أثر إیجابي ھائل في إرساء اھم مبادئ العلاقات الدولیة وھو حسن الجوار.وذكر كلیفرلي أن الجھود الكویتیة قد استغرقت بعض الوقت، إلا أن ذلك يرجع لطبیعة الأزمات والملفات التي توجب حلحلتھا، مشيرًا إلى أن الحكومة البریطانیة بقیادة رئیس الوزراء بوریس جونسون، تعتبر أمن ووحدة دول مجلس التعاون، ركیزة أساسیة في استراتیجیة المملكة المتحدة الخارجیة.وقال كلیفرلي، إن المملكة المتحدة تنظر بكل احترام وتقدیر للدور الذي تلعبه دولة الكویت وقیادتھا الحكیمة في السیاسة الدولیة، وآخرھا دورھا في الوساطة لتحقیق المصالحة الخلیجیة.وشدد على أن المملكة المتحدة ستواصل تعاونھا مع دولة الكویت وأمیرها الشیخ نواف الأحمد، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.