في زيارة مفاجئة.. «القصير» يعيد «مشتل المنيب» للعاملة للإصلاح الزراعي

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة مفاجئة إلى مشتل قطاع الإرشاد الزراعي بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر الأصول غير المستغلة أو مستغلة بشكل غير اقتصادي لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذي يدعم جهود التنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأعلن القصير أعلن عدم رضاه عن أسلوب إدارة المشتل وقرر إعادته إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتوجيه بحصر جميع الزراعات وجرد جميع المخازن والمعدات لحين دراسة أفضل الحلول لاستغلاله.وأكد أن مشتل المنيب الذي تبلغ مساحته 14 فدانا، في موقع متميز على النيل يجب إدارته بأعلى كفاءة او استغلال أرضه في أغراض أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة يقوم بزيارات مفاجئة إلى مواقع العمل وقطاعات الوزارة المختلفة لمتابعة حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منها.