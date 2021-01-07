محمد الوحش ينتهي من تصوير «سكة البحر»
الخميس 07/يناير/2021 - 01:32 م
دعاء عبد المقصودطباعة
انتهى المخرج محمد سليمان الوحش من تصوير الفيلم القصير "سكة البحر"، ومن المقرر عرض الفيلم على المنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى تربوى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات.
وأكد محمد الوحش إلى ان الفيلم سيظهر بشكل جديد للمشاهدين ومختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر قدراته الحقيقيه، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون بداية للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.
يذكر أن "سكة البحر" بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى تربوى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات.
وأكد محمد الوحش إلى ان الفيلم سيظهر بشكل جديد للمشاهدين ومختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر قدراته الحقيقيه، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون بداية للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.
يذكر أن "سكة البحر" بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.