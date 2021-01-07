محمد الوحش ينتهي من تصوير «سكة البحر»

‎انتهى المخرج محمد سليمان الوحش من تصوير الفيلم القصير "سكة البحر"، ومن المقرر عرض الفيلم على المنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.‎وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى تربوى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات.‏‎وأكد محمد الوحش إلى ان الفيلم سيظهر بشكل جديد للمشاهدين ومختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر قدراته الحقيقيه، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون بداية للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.‏‎يذكر أن "سكة البحر" بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.