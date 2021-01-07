بعد وفاة طفلين بكورونا.. اعرف السن المناسب لارتداء الكمامة

توفيت الطفلة "ج.م" سنة وأربعة أشهر، مقيمة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى الأطفال بمحافظة الإسكندرية، كما توفى الطفل عبدالله شريف رفعت غنيم، داخل مستشفى قويسنا العام بمحافظة المنوفية عقب تدهور حالته الصحية، ووضعه على جهاز تنفس صناعى.ووفقًا لموقع "health" نوضح طرق الوقاية من الفيروس بالنسبة للأطفال والذين يكونون حتى الآن أقل عرضة في شدة الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وهناك بعض الحالات الشديدة للأطفال تتوفى بسبب الفيروس، لذا لابد من:1- غسل اليدين باستمرار وتعليم الطفل كيفية غسل اليدين، وربط ما بين هذا الأمر والغناء لأغنيته المفضلة.2- فيما يخص الكمامة تحت عمر عامين ممنوع ارتداء الكمامة، تحت عمر خمس سنوات الطفل ليس مطالبا بارتداء الكمامة.3- أما من عمر 6 الى 12 عامًا، يكون ارتداء الكمامة حسب سرعة الانتشار الخاصة بالفيروس وحسب قدرة الطفل على ارتداء الكمامة.4- في حالة إصابة طفل فإن بروتوكول العلاج يختلف بحسب الحالة التي يتعرض لها، فهناك طفل يُصاب بالمرض عن طريق ارتفاع في درجة حرارة أو الكحة وغيرها.5- بالنسبة لجرعة العلاج فهناك بعض الأدوية يتم وصفها للأطفال مثلها مثل الكبار، ولكن بجرعات مختلفة وهناك أدوية خصيصًا لهم كلًا بحسب الحالة.