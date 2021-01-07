البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يهنئ الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد

تقدم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالتهنئة للشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عید المیلاد المجید.وأكد البرنامج، في بيانه اليوم، أن تلك الاحتفالات تعكس روح المحبة والسلام بین جموع الشعب المصري، وتابع «كل سنة ومصر بخیر، وفي سلام وأمان إلى یوم الدین».