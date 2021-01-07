«الرى» تنفذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط

ينفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كافة المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وادفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.بدأت الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى بالرى، اليوم الخميس، أعمال تصميم وتنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط، وتنفيذ التركيبات الكهربائية الخاصة بمنظومة التأمين، بالإضافة إلى عملية تأهيل ثلاثة أهوسة بالوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية، حيث تم اعتماد نتيجة البت الفنى، ومن المنتظر الأسبوع القادم فتح المظاريف المالية.كما واصلت الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، تنفيذ خطة تدعيم وتأهيل ٢٥ فتحة بالبر الأيمن بقناطر زفتى على نهر النيل فرع دمياط، مع تدعيم ٣٠ بوابة من بوابات قناطر ادفينا، وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك، وأعمال التجفيف بعد الانتهاء من عمل سد الترابى حول نصف هدار زفتى لاستكمال الجزء المتبقي من اعمال تدعيم الهدار، بجانب تأهيل هويس نهاية ترعة الاسماعيلية.