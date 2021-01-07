رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تنفذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط

الخميس 07/يناير/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
ينفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كافة المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وادفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.

بدأت الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى بالرى، اليوم الخميس، أعمال تصميم وتنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط، وتنفيذ التركيبات الكهربائية الخاصة بمنظومة التأمين، بالإضافة إلى عملية تأهيل ثلاثة أهوسة بالوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية، حيث تم اعتماد نتيجة البت الفنى، ومن المنتظر الأسبوع القادم فتح المظاريف المالية.

كما واصلت الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، تنفيذ خطة تدعيم وتأهيل ٢٥ فتحة بالبر الأيمن بقناطر زفتى على نهر النيل فرع دمياط، مع تدعيم ٣٠ بوابة من بوابات قناطر ادفينا، وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك، وأعمال التجفيف بعد الانتهاء من عمل سد الترابى حول نصف هدار زفتى لاستكمال الجزء المتبقي من اعمال تدعيم الهدار، بجانب تأهيل هويس نهاية ترعة الاسماعيلية.

موضوعات متعلقة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

بالأسماء.. التعيينات الرئاسية بمجلس النواب تمثل أطياف المجتمع

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من توافر الأكسجين

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

الكاتب فاروق مردم بك ضيف حلقة «المقهى الثقافي» اليوم

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»