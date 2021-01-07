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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات في قنا

الخميس 07/يناير/2021 - 01:28 م
حبس
حبس
قنا: إسلام البكري
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قررت النيابة العامة بنجع حمادي، حبس تاجر شابو 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وكانت وحدة مباحث نجع حمادي، برئاسة المقدم إسلام فوزي، تمكنت من ضبط عامل بحوزته كمية من الشابو المخدر، قبل بيعها في أعياد الميلاد.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بضبط "روماني. ا"، 26 عاما، مقيم شارع التحرير بنجع حمادي، بحوزته 80 جراما من الشابو المخدر، وطربة حشيش، بقرابة 200 ألف جنيه، قبل بيعها في أعياد الميلاد.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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