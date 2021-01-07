القس رفعت فكري يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ القس رفعت فكري سعيد، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.وقال القس رفعت فكري:"و نحن نحتفل بذكرى ميلاد السيد المسيح يسرني أن أهنئ قداستكم وكل الكنيسة، بذكرى تجسد الحب والرحمة والسلام والغفران في شخص المسيح، متمنيا لقداستكم كل تقدم ونجاح في خدمة الكنيسة والوطن".