المؤتمر الوطنى للشباب يُهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

تقدم المؤتمر الوطني للشباب، بالتهنئة إلى الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عید المیلاد المجید.وأعرب المؤتمر الوطني، في بيان له، عن أمنياته بأن يُعيد الله علينا عيد الميلاد بالخیر والأمان والسلام.يذكر أن المؤتمر الوطني للشباب هو ملتقى دوري للحوار المباشر بين الشباب المصري وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.