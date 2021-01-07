البنك الزراعي يمول فلاحين الإسماعيلية الراغبين في تغيير نظام الري

عقدت قيادات البنك الزراعي المصري متمثلا في رئيس قطاع وجه بحري للبنوك الزراعية ورئيس قطاع المشروعات البنك، وناصر شومان رئيس البنك الزراعي بالإسماعيلية، لقاءً موسعًا مع عدد من المزارعين الراغبين في تحويل نظام الري لأراضيهم من ري غمر إلى ري حديث بتمويل من البنك الزراعي بفائدة 5% وتم التعاقد مع بعض المزارعين في البنك الزراعي.جاء ذلك بحضور الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس محمد السلاموني مدير إدارة أبوصوير الزراعية، والمهندس يسري السمان مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية.