وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا والأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لصاحب الغبطة وقداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:-يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. إن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الإنتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.وكل عام وقداستكم بخير.كما بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الأقباط المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:-إننا إذ نشارك أشقاؤنا إحتفالهم السنوى بعيد الميلاد المجيد لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تميز المصريين وتؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم فى مواجهة الشدائد.