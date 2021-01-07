فتح الفناء لإقامة عزاء.. إيقاف مدير مدرسة بالشرقية وإحالته للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة " م. ع. م "، مدير مدرسة إبراش الابتدائية التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وإيقافه عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لقيامه بفتح المدرسة أمام أهالي القرية واستخدام فنائها بإقامة سرادق عزاء.وكان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد تقدم بمذكرة للعرض علي محافظ الشرقية تفيد بقيام مدير مدرسة إبراش الابتدائية بفتح فناء المدرسة للأهالي، لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي للمعزين، مشيرًا إلي أنه فور اخطاره من وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية بالواقعة تم إرسال وحدة التحرك السريع بالمديرية للمدرسة، للوقوف علي صحة الواقعة وبالفحص تبين صحتها، وعلي الفور تم فض سرادق العزاء بفناء المدرسة وإخراج المواطنين وإجراء أعمال تعقيم وتطهير بالمدرسة، وإحالة الواقعة للشؤن القانونية بالمديرية لاتخاذ ما يلزم.