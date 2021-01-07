الحلول السريعة.. منظومة إلكترونية لإمداد المستشفيات بالأكسجين

يجري العمل على تنفيذ المنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة الإمداد والاستهلاك للأكسجين الطبي بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية تم تدشينها، في إطار حرص الصحة على توفير الاكسجين لمرضى كورونا، في ظل الارتفاع في أعداد الإصابات به.وتمكن هذه المنظومة، من متابعة معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي، والحد الاستراتيجي لمخزونه، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي بجميع مستشفيات الجمهورية، ويتم تحديثها كل 6 ساعات.وتصل من خلالها أيضًا بيانات رصيد الأكسجين إلى غرفة الأزمات بوزارة الصحة المصرية، والتي تُدار منها أزمة كورونا منذ تدشينها مع الحالات الأولى المصابة بالفيروس بمنتصف فبراير من العام الماضي.ويجري من خلال هذه البيانات التي تذهب إلى لوحة البيانات والمعلومات بوزارة الصحة، وبغرفة إدارة أزمة كورونا داخل كل محافظة، فتظهر رصيد الأكسجين في كل مستشفى بألوان أخضر وأحمر وأصفر طبقًا لمستوى توفره.يذكر أن وزارة الصحة تعاونت من أجل توفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية مع كبرى شركات الغاز، وذلك منذ بداية الجائحة وحتى الآن.وتعمل هذه الشركات على إمداد المستشفيات بكميات الاكسجين اللازمة باستمرار، اما بالفترة الأخيرة ونظرا لزيادة أعداد المصابين فتم زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والاسطوانات بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى رفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لها.وجاء التعاون مع شركات الأكسجين الطبي بمثابة مساعدة لبعض الشركات التي كانت متوقفة عن إنتاج الأكسجين، فأعيد تشغيلها مرة أخرى لتوريد الأكسجين الطبي إلى مستشفيات.ويأتي تدشين هذه المنظومة الجديدة في أعقاب احداث مستشفى الحسينية" بمحافظة الشرقية، وما أثير عن نقص الأكسجين للمرضى المصابين بكورونا داخلها، وهو الأمر الذين نفته وزارة الصحة المصرية، مؤكدة حرص الدولة على توفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية الجائحة.