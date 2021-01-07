استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند سالب 0.3% للشهر الرابع

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي اليوم الخميس، استقرار معدل التضخم عند سالب 0.3%.ولم يتغير معدل التضخم السنوي منذ سبتمبر الماضي، عقب أن تراجع للمنطقة السالبة بالنسبة لمنطقة اليورو في أغسطس الماضي، وذلك بحسب بيان صحفي لمكتب الإحصاءات "يوروستات".ويرجع الانكماش، الذي لم يتم تسجيله في منطقة اليورو منذ عام 2016، بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، كما أن جائحة كورونا قلصت الطلب على الوقود.