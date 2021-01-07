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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جهود «الهجرة» لتقليل البطالة وتوفير فرص عمل

الخميس 07/يناير/2021 - 01:30 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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تعمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، على توعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية مستهدفة المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر التي من الممكن أن تواجه الشباب المصري الباحث عن فرص أخرى خارج وطنه، ولكن بشكل يعرض حياته للخطر.

ويأتي إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحفاظ على حياة وكرامة الشباب المصري، ومنذ إطلاق المبادرة وعملت وزارة الهجرة على جانبين، أحدهما الجانب التوعوي من خلال الندوات واللقاءات المباشرة مع الشباب في المحافظات المستهدفة، والجانب الآخر هو إيجاد الفرص البديلة للشباب وتوفيرها لهم داخل وطنهم بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

ويرصد "الدستور" جهود وزارة الهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية خلال التقرير التالي:

◄ مبادرة "بداية ديجيتال"

وتضمنت هذه الجهود مبادرة "بداية ديجيتال" وهي منصة التعليم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبرنامج الأغذية العالمي في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في ديسمبر من العام 2020؛ لتوفير دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، من خلال تم إعدادها للقيام بذلك.

وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي، مراعية في ذلك أحدث المواصفات العالمية، في وضع المناهج التدريبية، بما يضمن خريجين متميزين.


◄ توفير فرص عمل

وتعمل المنصة على الحد من مخاطر الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز فرص العمل للشباب والمهاجرين العائدين من خلال تطوير المهارات وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص، وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني لزيادة فرص حصولهم على وظائف بالإضافة إلى توفير خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.


◄ توفير قروض للمشاركين

كما سيتمكن المستخدمون من خلال المنصة، تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع المُدرة للدخل لتحسين دخلهم وظروفهم المعيشية.


◄ تقليل نسب البطالة

وفي النهاية تستهدف هذه الجهود الاستباقية التي تبذلها الحكومة المصرية للتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19) على الشباب الذين تعرضوا للبطالة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوعية وإيجاد فرص بديلة للشباب المعرضين لخطر الهجرة غير الشرعية بشكل كبير من خلال هذه المنصة الشاملة التي ستساعد على سد الفجوة بين مهارات الشباب ومتطلبات السوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ولتعزيز تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في إطار "رؤية مصر 2030" وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وبدائلها الآمنة.

وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني وفقًا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل العالمية بالتركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية(E-jobs)، وعلى الأخص الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وكذلك تتوافر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشروعات لتحسين الدخل والظروف المعيشية، بالتسجيل عبر الرابط

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