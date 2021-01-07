العثور على طفل حديث الولادة داخل «كيس أسود» بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، عقب تلقي بلاغات من الأهالي، على طفل حديث الولادة داخل كيس أسود، ملقاة بجوار موقف سيارات بمركز أبوتشت.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يُفيد تلقي إشارة من مركز شرطة أبوتشت، بالعثور علي طفل رضيع حديث الولادة داخل كيس اسود، وملقى بجوار موقف سيارات بمركز ابوتشت شمالي محافظة قنا.وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف تفاصيل العثور على الطفل وأسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.