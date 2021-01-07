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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

رئيس البرلمان يُهنى البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 01:19 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال "عبدالعال" في برقيته: إن "في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".

وأضاف: أن "مصر التي قلتم فيها نيافتكم: نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة"، مؤكدً: أن "هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير‏".

وقدم التهنئة في ختام البرقية قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني، مقرونة بأجمل التبريكات".

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