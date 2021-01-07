رئيس البرلمان يُهنى البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
الخميس 07/يناير/2021 - 01:19 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال "عبدالعال" في برقيته: إن "في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".
وأضاف: أن "مصر التي قلتم فيها نيافتكم: نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة"، مؤكدً: أن "هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير".
وقدم التهنئة في ختام البرقية قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني، مقرونة بأجمل التبريكات".
وقال "عبدالعال" في برقيته: إن "في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".
وأضاف: أن "مصر التي قلتم فيها نيافتكم: نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة"، مؤكدً: أن "هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير".
وقدم التهنئة في ختام البرقية قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني، مقرونة بأجمل التبريكات".