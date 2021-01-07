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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عبدالرؤوف»: قطاع المقاولات ساهم في تقليص نسبة البطالة

الخميس 07/يناير/2021 - 01:18 م
المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الرؤوف
علا العلاف
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قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المشروعات القومية ساهمت فى دخول شركات المقاولات المتوسطة في مشروعات مختلفة، تساعد على تطوير حجم الأعمال، كما ساعدت على دخول شرائح جديدة من الشركات فى مشروعات كبرى.

وتابع، أنه في ظل الدعم الحكومي الذي تقوم به جهات الطرح والإسناد، كان لابد من مواكبة دخول الشركات الجديدة إلى السوق وإعداد مراكز التدريب للعمالة والقيادات من أجل مواكبة حجم التغيرات التى شهدها القطاع، بعد الإعلان عن المشروعات القومية.

وأكد عبدالرؤوف لـ"الدستور"، أن تطور قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية يعتبر فرصة جيدة من أجل تنظيم العمالة وإعادة تصنيف الشركات، مع الأخذ بالخبرات التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى العمل على تطوير الشركات من النواحى الإدارية، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يعد القطارة الثانية لدولة للتنمية حيث أن ساهم القطاع فى تقلص نسبة البطالة.

وأضاف أن إعداد الكوادر المدربة وتطوير النواحي الإدارية لدى شركات المقاولات سيساهم فى المنافسة على المشروعات الكبرى بالخارج، مشيرًا إلى ضرورة تدشين أكاديميات تعتمد الشركات العاملة داخل مصر، من أجل تصنيفهم وتدعيمهم للحصول على أعمال بالخارج.

وذكر عضو اتحاد المصري للمقاولين، أن حجم الأعمال بقطاع المقاولات في الوقت الراهن بلغ نحو 4 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 600 مليار جنيه قبل 2011، وهو ما يؤكد حجم السوق والشركات العاملة فيه، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة شركات المقاولات لحجم النمو في القطاع من أجل الحفاظ على معدلات نمو ثابتة تساعد على تشغيل أكبر كم من العمالة.

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