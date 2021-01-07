الهوارى مديرا لمنطقة العريش للثروة السمكية

أصدر الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكيةً، قرارا بندب المهندس سامي الهواري للعمل مديرًا لمنطقة العريش للثروة السمكية.وجاء في القرار، أنه تم الموافقة على ندب المهندس سامي سليمان سالم جمعة الهواري، أخصائي تطوير وإرشاد بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة للقيام بأعمال مدير منطقة العريش للثروة السمكية.