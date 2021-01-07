حملات مكبرى على الباعة الجائلين بحي ثالث الإسماعيلية (صور)
الخميس 07/يناير/2021 - 01:16 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
شن حي ثالث الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة على الباعة الجائلين اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.
وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر والتحفظ على 3 موازين وإزالته 10 باعة جائلين، وذلك في نطاق شارع صبري مبدي، والطريق الدائري ومحيط مستشفى الجامعة.
وخلال الحملة تم التنبيه على جميع الباعة بضرورة التوجه للسوق المتطور بداية من يوم السبت وهو المكان البديل الذي وفرته المحافظة والحي.
كما تعمدت الحملة العودة لنفس الأماكن بعد الرحيل عدة مرات خلال الحملة للتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين.
وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر والتحفظ على 3 موازين وإزالته 10 باعة جائلين، وذلك في نطاق شارع صبري مبدي، والطريق الدائري ومحيط مستشفى الجامعة.
وخلال الحملة تم التنبيه على جميع الباعة بضرورة التوجه للسوق المتطور بداية من يوم السبت وهو المكان البديل الذي وفرته المحافظة والحي.
كما تعمدت الحملة العودة لنفس الأماكن بعد الرحيل عدة مرات خلال الحملة للتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين.
حملات مكبرى على الباعة الجائلين
حملات مكبرى على الباعة الجائلين
حملات مكبرى على الباعة الجائلين
حملات مكبرى على الباعة الجائلين
حملات مكبرى على الباعة الجائلين
حملات مكبرى على الباعة الجائلين