الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد في شوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر

واصل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، صباح اليوم الخميس، مطلقين الألعاب النارية والشماريخ ابتهاجًا وأحتفالًا بالعيد وسط تشديدات أمنية واحترازية ومشاركة من المسلمين.وأطلق الأطفال والشباب الألعاب النارية والشماريخ في الهواء، وانبعثت آلات التنبيه من السيارات في حالة من الفرح والسرور بعيد ميلاد السيد المسيح "عيسى" عليه السلام.وتجمع المارة بالشوارع لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية المنطلقة من جميع الاتجاهات مبديين إعجابهم بالاحتفالات والأشكال التي ترسمها الألعاب النارية في السماء، وخاصة بالشوارع والميادين احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.