في ذكرى إسقاط الطائرة الأوكرانية.. روحاني يعد بمحاكمة المتسببين

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمحاكمة المتسببين في إسقاط الطائرة الأوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران قبل عام، وسط تذمر أسر الضحايا من تكرار الوعود التي لم تنفذ حتى الآن، وذلك قبل يوم واحد من الذكرى الأولى لإسقاطها.وقال الرئيس الإيراني، اليوم الخميس، إن تحطم الطائرة كان نتيجة خطأ شخص واحد وعدم كفاءة مجموعة واحدة، لكنه كان غير مقصود، مضيفا ستبت المحكمة في القضية بعد تحقيق شامل لكي يهدأ بال أسر الضحايا وتستعاد ثقة الملاحة الجوية في البلاد"يذكر أن 176 مواطنًا إيرانيًا، وأفغانيًا، وبريطانيًا، وكنديًا، وأوكرانيًا، قتلوا خلال تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينج 737-800 كانت أقلعت من مطار الخميني الدولي في طهران، خلال ساعات الصباح الأولى من 8 يناير 2020 متجهة إلى كييف، بعدما استهدفت بصاروخين بعد وقت قصير من إقلاعها.