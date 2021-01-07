حملات كبرى لتعقيم مساجد شمال سيناء

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الخميس، عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، أن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية تقوم بتطهير وتعقيم المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن محافظة شمال سيناء تقوم بحملة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها، والتي أطلقها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء بالعريش، وشملت شورع 23 و26 يولية والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها، علاوة على استكمال الحملة لتشمل: ضاحيتى السلام والريسة ومنطقتى أبو صقل وعاطف السادات والمناطق المحيطة بهم.