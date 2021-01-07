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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القاهرة» لقاطني عقارات البساتين المقرر إزالتها: جهزوا أوراقكم للتعويض

الخميس 07/يناير/2021 - 01:11 م
عقارات البساتين
عقارات البساتين
مصطفى عبدالله
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قام اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بالقاهرة، يرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، بالمرور على العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال.

وبدأت محافظة القاهرة إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري، حيث تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل أعمال إزالة تعارضات أعمال توسعة الطريق الدائرى بأحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة التى تتم بالتنسيق مع وزارة النقل، ترافقه المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

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