822 مصابا بكورونا منذ بداية الجائحة في سيناء

أعلنت مديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، عن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى اليوم الخميس بلغ 822 حالة على مستوى كافة مدن المحافظة، ويجري سحب عينات pcr للحالات المخالطة التي تظهر عليها الأعراض.وقالت المديرية، في بيان، إن عدد حالات الشفاء من الفيروس مرتفعة، ووصلت إلى 680 حالة، ويوجد 128 مصابًا معظمهم يتلقى العلاج في مستشفيات العزل بالمحافظة، والبعض الآخر تحت العزل المنزلي، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 24، وإجمالي عدد المخالطين 8219 حالة.وأوضحت، أن الحالة الصحية للمصابين بمستشفيات العزل مستقرة، ويتلقون العلاج تحت رعاية طبية على أعلى مستوى، ويجري متابعة حالات العزل المنزلي من قبل الفرق الطبية المتخصصة، والتواصل معهم على مدار 24 ساعة.وأشارت، إلى أن مدينة أبوزنيمة تعد أقل مدن المحافظة في عدد الإصابات بالفيروس، تليها مدينة سانت كاترين، ثم مدينة دهب ورأس سدر، وتعد مدينة الطور أعلى مدن المحافظة في تسجيل عدد الإصابات بالفيروس.وأضاف أنه يجرى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحجر بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، ويجري متابعة هذه الحالات حتى تتماثل للشفاء.