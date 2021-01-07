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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 2 مليون جنيه معاشات لأسر شهداء العمليات الإرهابية

الخميس 07/يناير/2021 - 01:08 م
شهيد الوطن
شهيد الوطن
ولاء جمال
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أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن معاشات أسر ضحايا الإرهاب، خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بلغت أكثر من 2 مليون جنيه لحوالي 1347 أسرة شهيد، فيما بلغت معاشات مصابي العمليات الإرهابية 2 مليون جنيه و700 ألف جنيه لـ 2379 مصابا.

وأضاف التقرير أن عدد أسر الشهداء الذين حصلوا على معاشات خلال عام 2020 بلغت 52 أسرة، فيما بلغ عدد المصابين الذين حصلوا على معاشات 164 شخصا وذلك حتى نهاية 2020.

وأشار التقرير إلى أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليون و600 ألف، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و400 ألف مستفيد خلال يناير الجاري، بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه شهريا.

وأكد أنه تم التنسيق مع كلا من وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية للمساهمة في تنظيم عملية صرف المعاشات الشهرية بمنافذ الصرف، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الأهلي المصري لتوفير سيارات متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم ولتخفيض الأعداد الوافدة إلى منافذ الصرف والبريد.

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