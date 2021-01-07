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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح طرق الإسماعيلية بعد زوال الشبورة

الخميس 07/يناير/2021 - 01:06 م
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد - القاهرة"، وطريق العين السخنة والسويس بعد تلاشي الشبورة بشكل تدريجي وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أي حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.

وشهد طريق الإسماعيلية - القاهرة سيولة مرورية بعد زوال الشبورة، وفتح الطريق في العاشرة صباح اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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