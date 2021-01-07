جامعة سوهاج تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، خلال اتصال تليفوني، الأنبا باخوم والأقباط بعيد الميلاد المجيد، موجها باسم إدارة الجامعة والهيئة التدريسية والعاملين أسمى آيات الحب والتقدير الى حضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى إخواننا وشركائنا في هذا الوطن.وأشار إلى أن مشاركة الإخوة المسيحيين والمسلمين بعضهم البعض في أعيادهم فرض على الجميع، يعكس بكل صدق، صلابة التماسك الأزلي للنسيج الوطنى، لافتا إلى أن مصر بأبنائها تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل واعد، تطلعنا إليه منذ زمن بعيد.واختتم عزيز تهنئته داعيا الله عز وجل بأن يكون العام الجديد عاما سعيدا على الجميع، وأن يحفظنا من البلاء والوباء، وأن يتم الله علينا نعمة الأمن والآمان، ويوفق مصرنا الحبيبة إلى ما يحب ويرضى.