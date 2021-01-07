كيف تعمل «التعاون الدولي» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل «كورونا»؟

المشروعات الجارية

عامل أساسي لتحقيق النمو المستدام

دعم جهود التحول الرقمي

بناء الاقتصاد القائم على الابتكار

تقنين وضع العمالة غير الرسمية

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري للأعمال التجارية المحلية والعالمية، وكجزء من سرد الشراكات الدولية، فإن وضع المواطن في محور الاهتمام يعني شيئًا واحدًا، ألا وهو تكريس جهود وزارة التعاون الدولي لتحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يديرون أعمالهم الخاصة وأولئك الذين يعملون لديهم. بمعنى آخر، هذا يعني النظر بدقة للأمور، وبذاك لا تعد رؤيتنا شمولية حسب، بل هي أيضا متعمقة بما يمكننا من دفع نهج محوره الإنسان من أجل مستقبل العمل.وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليًا الغالبية العظمى (90٪) من إجمالي المشروعات في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف 75٪ من إجمالي القوى العاملة المصرية؛ كما أن لتلك المشروعات دورًا هامًا في توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائي يمتلكن مشروعات 10٪ من إجمالي رواد الأعمال، وهي نسبة أعلى نسبيًا من نظيرتها في عام 2003، حيث بلغت 6٪.وحصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على جائزة "خاتم المساواة بين الجنسين" في عام 2019،، الأمر الذي يجعلها أول مؤسسة عامة في مصر تحصل على هذه الجائزة، وهي الجائزة الأولى في المنطقة العربية والثانية على مستوى العالم.ومع ذلك، وفي ظل جائحة كوفيد-19، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للأزمات، حيث توصل أحد التقارير إلى أن أكثر من 60٪ من تلك المشروعات تُضطر إلى الإغلاق المؤقت بسبب نقص الطلب والانخفاض المفاجئ في الإيرادات، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة. لذا، يعد الحصول على التمويل والموارد في ظل بيئة صديقة للأعمال تحديًا محوريًّا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.ولذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على التركيز من أجل الاستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة، على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للاتساق مع الوضع الطبيعي الجديد؛ وتمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية.في عام ٢٠٢٠، تمكنت وزارة التعاون الدولي من توفير تمويل تنموي قيمته ٤٥٧ مليون دولار للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي،و بنك التنمية الأفريقي وألمانيا.و من أجل تشجيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالشمول التكنولوجي وتوسيع نطاق تأثيرها، يوجد حاليًا ٣٤ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال وبتمويل تنموي إجمالي قدره ١.٠١٤ بليون دولار.ويهدف مشروع "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" الذي تبلغ قيمته 95 مليون دولار والمقدمة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وهذا يوفر قروضًا أيسر للفئات المهمشة التي تشمل النساء والعاملات من ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين ومشروعات ريادة الأعمال الصغيرة.ويهدف تمويل آخر بقيمة 50 مليون دولار مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى دعم وزيادة جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمكين الاقتصادي؛ سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد، بصفتهم المشروعات.كما حصل بنك الإسكندرية على تمويل من المنحة السعودية لصالح دعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الحرف اليدوية، ليستفيد من المنحة 1،475 شخص، منها 30٪ للمؤسسات المملوكة للنساء و45٪ للمؤسسات التي يملكها أشخاص دون سن 35 عامًا؛ كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد، الذي ازداد أهميته في مواجهة الطلب العالمي المتزايد على منتجات حرفية عالية الجودة، منتجة بطريقة مستدامة.ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا اتفاقات قروض مع عدة بنوك في مصر لتقديم قروض للشركات المحلية كجزء من استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمبادرة "حزمة التضامن" وإنعاشها؛ ومن شأن حزمة الاستجابة المشار إليها أن توفر السيولة المطلوبة بشكل عاجل ورأس المال العامل وإعادة هيكلة الميزانية العمومية وتمويل التجارة ودعم البنية التحتية.ودعمت الوزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج Star Venture لتبني الابتكار وريادة الأعمال وتطويرها. ويعد Youspital أحد المشاركين في برنامج التسريع، وهو بمثابة منصة حجز في مجال الرعاية الصحية المخفضة التي يستفيد منها المواطنون المحرومون أو غير المؤمن عليهم. وقد أُطلِق مؤخرًا خط ساخن مجاني لتقديم الاستشارات الطبية بشأن فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية لإجراء الاختبارات المعملية.على مدار السنين، كان النهج التقليدي للسياسة تجاه العمال غير الرسميين يركز دائمًا على كيفية تمكن مصر من مواجهة تحديات العمالة غير الرسمية؛ ومع ذلك، فإننا نؤمن بأن الاستفادة من إمكانات هذا القطاع أمر بالغ الأهمية وملهم للابتكار وتحقيق الشمولية.وقد أعلنت الحكومة، من أجل تضمين العمال غير الرسميين في استراتيجيتنا، عن مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون عن الأفراد المعرضين للتعثر في السداد، تتمثل هذه المبادرة في التنازل عن الفوائد الهامشية على الديون التي تقل عن مليون جنيه مصري إذا دفع العملاء 50% من الدين. وقد خُفِّض سعر الفائدة التفضيلية على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الصناعة والسياحة والإسكان للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، وخُفِّفت أحكام اللوائح الصادرة في العام الماضي، والتي تتطلب من البنوك الحصول على معلومات تفصيلية عن المقترضين.وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر نظمه معهد الشرق الأوسط عبر تقنية الفيديو كونفرنس- والذي يعد أقدم مركز فكري وثقافي في واشنطن مخصص لدراسات الشرق الأوسط - إلى أن مصر تمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقنين وضع القطاع غير الرسمي.ووفرت الحكومة دعم نقدي بقيمة 500 جنيه مصري، لنحو 1.5 مليون من العمالة غير الرسمية طوال شهور أزمة كورونا، وهو ما ساهم في تكوين قاعدة بيانات لدى وزارة القوى العاملة للعمالة غير الرسمية في كافة القطاعات.