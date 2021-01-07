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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مناقصة لرفع كفاءة الجزيزة الوسطى بالطريق الدائري في سوهاج الجديدة

الخميس 07/يناير/2021 - 01:03 م
الطريق الدائري بسوهاج
الطريق الدائري بسوهاج
علا العلاف
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يطرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة لتنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة الجزيزة الوسطى المارة بالطريق الدائري بمدينة سوهاج الجديدة إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم الحصول على كراسة نظير سدد مبلغ 299 جنيهًا.

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 25 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 20 يناير بمقر الجهاز بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاربعاء الموافق 3 فبراير المقبل الساعة 12 ظهرًا، حيث تم تصنف الفئة المناسبة لتنفيذ المناقصة التى تعد الفئة السادسة لأعمال الأشغال العامة ومحطات الري، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد المظاريف المالية فى موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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