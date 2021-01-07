اجتماع لتحديد احتياجات قرى ديرمواس لتطويرها ضمن «حياة كريمة»

عقدت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا اجتماعا موسعا، لوضع التصور الخاص بتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتنمية 1381 قرية كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية والخاصة بالقرى والنجوع.وتضم المبادرة خمس مراكز على مستوى محافظة المنيا، هي مركز ومدينة ديرمواس، أبو قرقاص وملوي ومغاغة والعدوة وديرمواس لتنمية جميع قطاعات البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وقطاع التعليم وقطاع الطرق وقطاع الري، ووضع تصور لتحديد الاحتياجات بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس برئاسة المهندسة نبيلة على محمود رئيس المركز ورؤساء القطاعات الخدمية بمركز ومدينة ديرمواس ومديري مديريات الخدمات.وبحضور اللواء مجدي عبد الحميد مستشار اللواء أسامة القاضي، وأحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، ومحمود منازع أمين شباب مستقبل وطن بديرمواس وطه داود نائب رئيس مركز ومدينة ديرمواس.وتم وضع تصور باحتياجات التنمية المتكاملة بكافة قطاعات مركز ومدينة ديرمواس لوضعها موضع التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة لتنمية 1381 قرية مصرية كمرحلة أولى لرفع مستوى كافة الخدمات والتي كان لمركز ديرمواس نصيب أن يكون ضمن هذه المبادرة مع خمس مراكز أخرى بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه تكلفة البناء التحتية المستهدف تطويرها وتغطية احتياجات القطاعات الخدمية بمركز ومدينة ديرمواس والتي تعد نقل نوعية في تحسين مستوى كافة الخدمات، والتي تضع المواطن الديرمواسي على أول طريق الرخاء التنمية.من جانبها قالت المهندسة نبيلة علي رئيس المركز، إن المبادرة تمثل دفعة قوية لقطاعات الخدمات وخطوة على الطريق الصحيح لتجويد مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنها والأجهزة التنفيذية التابعة لن يدخروا جهدا لتنفيذها.وأشار اللواء مجدي عبد الحميد مستشار محافظ المنيا، إلى أن القادم أفضل لمركز ديرمواس بفضل مجهودات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الذي يسعى جاهدا لتحقيق طفرة في كافة الخدمات ليلمس المواطن حجم التنمية ويجني ثمارها، وأن الرئيس السيسي وعد وأوفى عندما أعطى محافظات الصعيد وفي القلب منها المنيا اهتماما خاصا، وتم تضمينها ضمن المبادرة التي تمثل مظلة وحاضنة تنموية.وقال أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، إن المبادرة ستستمر لأكثر من مرحلة قادمة، وسوف تتضمن العديد من المحاور لتحقيق نهضة مستقبلية وبنية تحتية قادرة على التجاوب مع متطلبات المستقبل الذي وضع ملامحه رئيس الجمهورية وبدأ ملامسته على أرض الواقع.وأثنى على الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة ديرمواس بوضع تصور لاحتياجات كافة القطاعات الخدمية وفق دراسة متأنية وتشاور ونقاش في كافة التفاصيل مع رؤساء القطاعات بالمركز. وأشاد بعزم الجميع لتذليل أي عقبات تعيق تنفيذ المبادرة.جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها رئيس الجمهورية لتنمية كافة القطاعات الخدمية لعدد 1381 قرية مصرية، وتضمنت قرى 5 مراكز بمحافظة المنيا. من بينها ديرمواس بأن تكون ضمن هذه المراكز باعتماد قدره 2 مليار و600 مليون جنيه.