رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصحيح 4217 ورقة امتحانية إلكترونيًا بجامعة القناة

الخميس 07/يناير/2021 - 01:03 م
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، أن حصيلة التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وامتحانات التخلفات للدراسات العليا 2020، بلغت 4217 ورقة امتحانية.

ومن جانبها، أشار الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن أحصائية التصحيح الالكتروني لامتحانات الدراسات العليا (التخلفات)، بلغت 286 ورقة امتحانية.

هذا وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن حصيلة التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم لطلاب مرحلة البكالوريوس بلغت 3931 ورقة أمتحانية.


موضوعات متعلقة

مصرع أم ونجلها في حريق منزلهما بكفرالشيخ

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من توافر الأكسجين

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

الأكثر قراءة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

الكاتب فاروق مردم بك ضيف حلقة «المقهى الثقافي» اليوم

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»