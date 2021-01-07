تصحيح 4217 ورقة امتحانية إلكترونيًا بجامعة القناة

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، أن حصيلة التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وامتحانات التخلفات للدراسات العليا 2020، بلغت 4217 ورقة امتحانية.ومن جانبها، أشار الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن أحصائية التصحيح الالكتروني لامتحانات الدراسات العليا (التخلفات)، بلغت 286 ورقة امتحانية.هذا وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن حصيلة التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم لطلاب مرحلة البكالوريوس بلغت 3931 ورقة أمتحانية.