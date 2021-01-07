«قطاع الأعمال»: تجهيز إجراءات طرح شركة فريق غزل المحلة في البورصة

كشف مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال العام، أن المحلة حصلت على 35% من الاستثمارات، لافتا إلى أن مصنع العمل جار بمصنع "غزل 1" أكبر مصنع للغزل في العالم والذي يبدأ العمل قبل يناير 2022.وأكد المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن الجميع يعلم قيمة الكرة للمصنع والعاملين وللمحلة جميعها لذا كان لابد أن نسرع في التطوير الذي يتم في النادي من خلال جلب رعاة وفروا 30 مليون جنيه ستصرف على الفريق الأول خلال هذا الموسم، مؤكدا أن الفريق يؤدي بشكل جيد خلال المباريات التي خاضها في الدوري بعد تدعميه بـ 9 لاعبين.وأشار إلى أن هناك خطة للتحول من نادي يعتمد على قدرات محلية إلى نادي من أكبر الأندية في مصر مثلما كان في السابق عبر صناعة كرة قدم جديدة، لافتا إلى اختيار مصطفى عبده كواجهة جيدة للنادي في منصب رئيس غير تنفيذي لشركة الكرة وحاليا نبحث عن عضو منتدب تنفيذي للشركة ليضع خطة للمستقبل ويتابع تنفيذها.ولفت المصدر إلى الرغبة في إنشاء أكاديميات كرة قدم بالتعاون مع خبراء من أوروبا، بعد طرح رأس المال في السوق وتأسيس هيكل مجلس الإدارة والأكاديميات.وأوضح أنه سيتم طرح شركة كرة القدم في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري، لينتهي الأمر خلال مارس المقبل، وتم تشكيل مجلس الإدارة الخاص بشركة الكرة وجار حاليا تجهيز إجراءات الطرح.