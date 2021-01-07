«الأرصاد»: استمرار الشبورة ولا تقلبات في الـ 72 ساعة المقبلة

حازت حالة الطقس على اهتمام المصريين خاصة بعد غلق عدد من الطرق، بسبب حدوث شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب مما أدى لانعدام الرؤية وعرقلة الحركة المرورية، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية لنشر عدد من البيانات التي تفيد حالة الطقس خلال الفترة القادمة كما نشرت الإدارة العامة للمرور نشرات توعوية للحد من حدوث حوادث على الطرق، وترصد "الدستور" في السطور التالية حالة الطقس في الــ72 ساعة المقبلة.تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي أوضح خريطة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة والتقلبات المفاجئة التي قد تطرأ على الطقس، موضحًا أنه سيكون هناك حالة من الاستقرار في الفترة الحالية، ولا يوجد أي تطورات مفاجئة.وعن تفاصيل طقس اليوم الخميس، أفاد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون دافئا نهارًا، باردا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والصعيد، مع انعدام فرص سقوط الأمطار واستمرار الشبورة الكثيفة على كافة أنحاء الجمهورية.وأضاف "شاهين" أنه سيستمر حدوث الشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.وعن طقس يوم الجمعة، أوضح أنه سيكون دافئا نهارا باردا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للدفء نهارا باردا ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، بينما يسود جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد طقس مائل للحرارة نهارا وقارس البرود لليلًا، مع انتشار كثيف للشبورة المائية على معظم الأنحاء وتقل تدريجيًا في التاسعة صباحًا.وتابع رئيس مركز التنبؤات حديثه، موضحًا تفاصيل طقس السبت والذي سيسود فيه طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، موضحًا استمرار شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.