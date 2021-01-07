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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 12 ألف إصابة جديدة و186 وفاة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 01:06 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 12 ألفًا و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى مليون و356 ألفًا و882 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيانها الرسمي على حسابها على موقع "تويتر" حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الخميس- أنه تم تسجيل أيضًا 186 وفاة ليصل إجمالي الوفيات المتأثرة بالفيروس إلى 30 ألفًا و240 حالة.

وأشارت إلى تعافي 7 آلاف و872 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس في البلاد إلى مليون و95 ألفًا و616 حالة.

يُذكر أن بولندا قد دخلت في حالة إغلاق كامل في 28 ديسمبر الماضي وحتى 17 يناير الجاري في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، كما فرضت الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الوافدين من الخارج عبر أي وسلية نقل عامة.

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