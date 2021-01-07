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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

لترشيد المياه.. «الرى» تؤهل ترع «المسرعة وميمون» بالشرقية

الخميس 07/يناير/2021 - 12:59 م
تبطين الترع بالشرقية
تبطين الترع بالشرقية
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وتفقد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، الخميس، الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالإدارة العامة لرى غرب الشرقية، والإدارة العامة لرى الصالحية، ومنها ترع "النظامية والسرو ومستجدة السرو والمسروعة والمشاعلة وأولاد موسى ونزلة ميمون وترعة شفيق وترعة الاسطبل "، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة، والتأكيد على أطقم الإشراف بضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الأداء ونسب الإنجاز والإهتمام بضبط الجودة وعمل الاختبارات، وعلى أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه.

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